В Узбекистане с сентября начнётся вакцинация от гриппа и пневмонии

Узбекистан планирует провести вакцинацию населения от гриппа и пневмонии. Об этом сообщил эпидемиолог Рустам Икрамов, сотрудник республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт Телеграм-канал «Коронавирус-Инфо».

По словам Икрамова, ежегодно именно осенью и зимой наблюдается рост заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

– На языке врачей это называется микст-инфекцией, что может наблюдаться состояние, когда к одной болезни прибавляется другая. Можно предположить, что совместное возникновение вирусных заболеваний, вызывающих грипп и пневмонию, с коронавирусом приведёт к ещё более тяжёлым последствиям, – сказал эпидемиолог.

Эксперт добавил, что ни в коем случае гражданам не стоит паниковать, так как ведётся эпидемиологическая подготовка к осенне-зимнему сезону, на государственном уровне.

Также, он отметил, что разработаны меры по импорту вакцин и созданию пунктов вакцинации на местах.

По последним данным, в Узбекистане общее число инфицированных на 10 часов утра достигло 36 760, из них выздоровели – 32 223 человека. Ещё 4 292 пациента продолжают лечение от недуга. Минздрав также сообщил, что в стране наблюдается снижение количества заражённых коронавирусом.

Добавим, как правило, в первую очередь, прививают группы риска – пожилых, детей, беременных, хроников, страдающих сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, диабетом.