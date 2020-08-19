В Казахстане преступность пошла на спад и снизилась на 35%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 августа встретился с генеральным прокурором республики Гизатом Нурдаулетовым. Глава правоохранительного органа проинформировал верховное руководство об обеспечении законности в условиях антикризисных мер. В рамках доклада, прокурор сообщил о снижении уровня преступности по стране на 35%. Об этом SNG.Today рассказали в пресс-службе Акорды.

Отмечая результативность работы органа, страж закона доложил, что в ходе следственных мероприятий были предотвращены незаконные бюджетные траты в размере 16,5 миллиардов тенге по 130 тендерам объектов дорожной и социальной инфраструктуры. Выявлены свыше 6 тысяч так называемых «мертвых душ» по линии Дорожной карты занятости.

Касаясь актуальных тем на злобу дня, Нурдаулетов рассказал о раскрытии злостных нарушений в области оборота лекарственных средств. Службой нейтрализована цепь закупок по накрученным ценам, фактов неэффективного планирования, и, следовательно, ценообразования.

Из незаконного оборота изъято 400 тысяч упаковок препаратов и 12 миллионов масок на сумму 1 миллиард тенге. Генпрокурор обратил внимание главы государства на общее снижение уровня преступности и количества бытовых преступлений по стране.

По итогам аудиенции, Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по усилению координации деятельности органов в противостоянии преступности.