В Украине назвали требования к школам с 1 сентября

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 августа назвал основные требования к работе школ в новом учебном году. Он отметил, что условия проведения уроков будут зависеть от зоны карантина. Учителя, по его словам, будут преподавать в щитках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе минобразования и науки Украины.

Вопрос был обсуждён в ходе Всеукраинской Августовской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021».

Ляшко подчеркнул, что школы будут открыты только в оранжевой, жёлтой и зелёной карантинных зонах. В рамках общих рекомендаций к учебным заведениям не будут допускаться работники с температурой тела выше 37,2 градуса. Учителя в оранжевых зонах во время уроков должны будут надевать защитные щитки.

Врач отметил, что минздрав также рассматривает вопрос тестирования преподавательского состава и школьников на коронавирусную инфекцию перед 1 сентябрём.

Напомним, 8 августа премьер Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнётся как обычно, в очном режиме. Он отметил, что слухи об обратном не имеют ничего общего с действительностью.

Всего в Украине зарегистрировано 94 436 случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе в стране было зафиксировано сразу несколько суточных антирекордов по числу новых больных.