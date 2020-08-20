Любой военный объект Азербайджана станет законной мишенью Армии обороны в случае атаки мирного населения – МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах
выпустило заявление в связи попытками Азербайджана исказить слова президента Арцаха Араика Арутюняна о недопустимости обстрелов Степанакерта и других населенных пунктов республики:
«Президент Республики Арцах
предельно четко заявил о недопустимости угроз подвергнуть обстрелу Степанакерт и другие населенные пункты Арцаха, которые азербайджанская сторона регулярно озвучивает, в том числе на самом высоком уровне. Военно-политическое руководство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности нанести удары по любым целям в Арцахе.
Республика Арцах
готова самым решительным образом пресекать любые попытки азербайджанских вооруженных сил атаковать мирное население. Военный аэродром города Гандзак (Гянджа) или любой другой военный объект, которые азербайджанская сторона попытается использовать для атак населенных пунктов Арцаха, станут законной мишенью для Армии обороны Республики Арцах
» , – говорится в заявлении МИД.