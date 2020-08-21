Турция превратит в мечеть православный храм | Теперь культурный геноцид

Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя, решение опубликовано в пятницу утром в правительственной газете.



«Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религий и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть», — сообщает телеканал.



Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула.

Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.



Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента, сообщает телеканал.

