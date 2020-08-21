В РПЦ раскритиковали решение Турции сделать монастырь Хора мечетью

Решение властей Турции сделать мечетью монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя, демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям». Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

«Все это отнюдь не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между нашими народами, миру и взаимоуважению между последователями различных религий, больно это наблюдать», — отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Протоиерей добавил, что обещания турецкого президента Тайипа Эрдогана сохранить возможность свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, превращенного в мечеть несколькими месяцами ранее, на деле не исполняются. По мнению Балашова, того же теперь можно ожидать и в церкви Спасителя в Полях.



