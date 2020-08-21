Президент Армен Саркисян подписал указ, согласно которому капитан Рубен Санамян стал Национальным героем Армении.

Национальный герой Армении, капитан Рубен Санамян, как офицер и командир, проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу в деле обеспечения безопасности Родины



Капитан Санамян умело руководил группой, которая осуществляла специальные разведывательные мероприятия, организовав отражения нападения противника на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный»), причинив азербайджанским силам чувствительные потери в вооружении, технике и живой силе.



Не жалея собственной жизни, вместе с бойцами спецназначения на подступах к позициям осуществил сложные и опасные инженерные работы, добывал ценные документы, оружие, боеприпасы, ряд технических средств и другие данные противника.



В качестве командира капитан Санамян четко проанализировал действия противника, оценил ситуацию, рассчитав возможные развития и совместными усилиями с личным составом позиции удерживал опорный пункт «Бесстрашный».

