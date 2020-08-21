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Национальный герой Армении | капитан Рубен Санамян

 Национальный герой Армении |капитан Рубен Санамян
Президент Армен Саркисян подписал указ, согласно которому капитан Рубен Санамян стал Национальным героем Армении.  
 
Национальный герой Армении, капитан Рубен Санамян, как офицер и командир, проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу в деле обеспечения безопасности Родины

Капитан Санамян умело руководил группой, которая осуществляла специальные разведывательные мероприятия, организовав отражения нападения противника на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный»), причинив азербайджанским силам чувствительные потери в вооружении, технике и живой силе.

Не жалея собственной жизни, вместе с бойцами спецназначения на подступах к позициям осуществил сложные и опасные инженерные работы, добывал ценные документы, оружие, боеприпасы, ряд технических средств и другие данные противника.

В качестве командира капитан Санамян четко проанализировал действия противника, оценил ситуацию, рассчитав возможные развития и совместными усилиями с личным составом позиции удерживал опорный пункт «Бесстрашный».


  Источник:FMG NEWS

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