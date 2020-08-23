Профессор Хаитов рассказал о роли суверенитета в истории Туркменистана

Декларация о суверенитете Туркменистана была принята 22 августа 1990 года, ровно 30 лет назад. Этот документ стал важным элементом дальнейшего развития внутренней и внешней политики страны. Он также позволил государству обрести всю полноту власти на всей своей территории. О роли госсуверенитета в жизни Туркменистана 22 августа рассказал доктор юридических наук, профессор Мурад Хаитов в интервью онлайн-радио «Голос СНГ».

— Становление современной государственности в Туркменистане берёт своё политико-юридическое начало с принятия Конституции, Декларации о государственном суверенитете и ряда других важных документов, — сказал Хаитов.

Он отметил, что суверенитет даёт государству абсолютную независимость во внутренней и внешней политике. По его словам, соответствующая декларация провозгласила туркменский народ единственным источником госвласти.

Хаитов подчеркнул, что став суверенным государством, Туркменистан сразу же начал возрождать институты госстроительства, национальную культуру, нравственность и правосознание в обществе.

— Особое внимание власти страны уделяли повышению уровня жизни туркменистанцев. Упор также был сделан на обеспечении военной, экономической, продовольственной, экологической безопасности, — отметил Хаитов.

По его словам, за годы суверенитета, деятельность туркменских властей неоднократно получала высокую оценку со стороны международных организаций, включая ООН.

Сегодня, как отметил эксперт, Туркменистан охраняет интересы своих граждан и выступает за установление взаимовыгодного и братского сотрудничества со всеми государствами, в особенности со странами Центральной Азии.