В Узбекистане наладят производство спецмашин

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел спецавтомобили, которые планируется производить в стране. Об этом SNG.Today 21 августа сообщили в пресс-службе президента.

Важно отметить, что начало сборки автомобилей специального назначения запланировано на IV квартал 2020 года на Джизакском автозаводе.

Мирзиёев, осмотрев опытные образцы специальных автомобилей на шасси разработки «Volkswagen», «Škoda» и «Isuzu», подчеркнул важность освоения нового сегмента для замещения импорта. Также, он отметил, что на такие машины высок спрос в соседних странах.

Сообщается, что полный цикл производства вышеуказанных автомобилей планируется запустить в 2022 году.

В ходе официального визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между АК «Узавтосаноат» и концерном «Volkswagen». Соглашением предусмотрена организация на Джизакском автомобильном заводе производства минивэнов Volkswagen Caddy в трёх модификациях.

К тому же, это семиместное транспортное средство очень подходит для переоснащения под различные нужды. Для этих целей будет использоваться и платформа «Isuzu».

Более того, среди автомобилей был кроссовер Skoda Kodiaq. Добавим, что в рамках постановления президента, в Узбекистан в 2020-2021 годах должен начаться импорт готовых автомобилей Skoda для проведения маркетингового анализа. В дальнейшем, после 2022 года, планируется полноценное производство автомобилей данной марки.