В Молдове будет изолирован весь класс, в случае выявления коронавируса у одного ученика

Глава правительства Молдовы Ион Кику 21 августа принял участие в заседании национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, где сообщил о том, что все школьные и дошкольные учреждения должны будут строго и со всей ответственностью соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Было отмечено, что каждый день на входе в учебное заведение медработник будет проверять школьников на наличие инфекции коронавируса. В случае, если у кого-либо из учащихся будет температура или другие симптомы пандемии, то они будут изолированы в специально оборудованном помещении.

Также, при выявлении случая коронавируса у одного из учеников, весь класс будет помещён в самоизоляцию на две недели.

Кроме того, для обеспечения школ защитными средствами, такими как, термометры, дезинфицирующие средства и остальные средства гигиены правительство выделит дополнительно 31 миллион леев.

Для оплаты труда учителей, которым придётся работать усердней в этот период, правительство также намерено выделить 105 миллионов леев.