Правительство Киргизии утвердило план действий на 2020 год

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 22 августа подписал указ об утверждении плана действий правительства страны на текущий 2020 год, который предусматривает обеспечение социальной стабильности и устойчивость экономического состояния республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечено, что одной из главных задач деятельности правительства по выполнению плана действий будет социально-экономическая поддержка граждан и предпринимательского сектора, которые наиболее пострадали в постпандемический кризис. В условия работы также включены сохранение рабочих мест и повышение социальных гарантий для населения.

Учитывая план действий, правительство намерено обеспечить больницы необходимым количеством сотрудников, перепрофилировать 14 медучреждений, поставить 2 новых мобильных госпиталя на случай обострения эпидемиологической ситуации, а также, при необходимости закупить машины скорой помощи и обеспечить доступность лекарств и медизделий по всей территории Кыргызстана.

Кроме того, план действий предусматривает поддержку уязвимых слоёв населения и повышение социальных гарантий пенсионерам.