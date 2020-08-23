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Правительство Киргизии утвердило план действий на 2020 год

  • 23.08.2020, 10:44,
  • В Мире + Европа
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Правительство Киргизии утвердило план действий на 2020 годПремьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 22 августа подписал указ об утверждении плана действий правительства страны на текущий 2020 год, который предусматривает обеспечение социальной стабильности и устойчивость экономического состояния республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечено, что одной из главных задач деятельности правительства по выполнению плана действий будет социально-экономическая поддержка граждан и предпринимательского сектора, которые наиболее пострадали в постпандемический кризис. В условия работы также включены сохранение рабочих мест и повышение социальных гарантий для населения.

Учитывая план действий, правительство намерено обеспечить больницы необходимым количеством сотрудников, перепрофилировать 14 медучреждений, поставить 2 новых мобильных госпиталя на случай обострения эпидемиологической ситуации, а также, при необходимости закупить машины скорой помощи и обеспечить доступность лекарств и медизделий по всей территории Кыргызстана.

Кроме того, план действий предусматривает поддержку уязвимых слоёв населения и повышение социальных гарантий пенсионерам.





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