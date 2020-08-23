Депутаты Белоруссии направили «ноту» парламентариям Евросоюза

Председатель Совета Республики и глава палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко 21 августа направили официальные послания в адрес спикеров парламентов Европейского союза. В обращениях говорится о политических заявлениях в адрес Беларуси некоторых европейских чиновников, противоречащих нормам международного права, сообщает сайт Национального собрания.

В официальном письме говорится, что в Беларуси прошли выборы президента, по итогам которых, президентом страны избран Александр Лукашенко. Волеизъявление народа прошло в полном соответствии Конституции и законодательству республики. Большинство избирателей подало свои голоса за кандидата Лукашенко, тем самым поддержав действующий курс государства.

Белорусские парламентарии особо подчеркнули неприемлемость того, как скоро ряд евроатлантических чиновников выступили с острыми политическими заявлениями в адрес суверенной Беларуси. Они отметили, что некоторые заявления содержат явные намёки на вмешательство во внутреннюю жизнь страны.