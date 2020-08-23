Новые холодильные склады построят в Туркменистане

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о выделении кредитных средств министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, для строительства холодильных складов, об этом 21 августа сообщает «TDH».

С целью обеспечения граждан Туркменистана круглогодичной качественной плодоовощной продукцией, в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и этрапе Сердар Балканского велаята планируется реализовать проект склада-холодильника на 2 тыс. тонн каждый, а также модернизировать действующие мощности, которые предназначены для хранения около 4,5 тыс. тонн сельхоз товаров.

В ходе рассмотрения развития АПК и инфраструктуры сбора и хранения сельхоз продукции, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что для обеспечения продовольственного изобилия и безопасности необходимо осуществлять шаги по увеличению объёмов производства картофеля, другой овоще-бахчевой продукции.

Важно отметить, что в рамках программы по социально-экономическому развитию Туркменистана на 2020-2025 годы в столице и регионах построят холодильные амбары вместимостью до 53 тыс. тонн.

Добавим, что весной в Дашогузском и Лебапском велаятах были выделены земельные участки предпринимателям для строительства холодильных амбаров, с контролируемым микроклиматом и температурой, предназначенных для длительного хранения продукции.