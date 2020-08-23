Жена и сын Зеленского переболели коронавирусом

Жена и сын президента Украины Владимира Зеленского — Елена и Кирилл переболели новой коронавирусной инфекцией. Супруга главы государства отметила, что это не какой-то пиар, и для неё эта болезнь стала полной неожиданностью. Об этом Зеленская написала 21 августа на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на пике заболевания в течение трёх дней ей было очень плохо. Неприятные ощущения сопровождались головной болью, бесконечным кашлем, добавила Зеленская.

По словам жены президента, её сын Кирилл тоже заразился коронавирусом. При этом она подчеркнула, что младший Зеленский перенёс болезнь легко, без симптомов тяжёлой формы.

Супруга украинского лидера также написала, что в общем её лечение длилось 2 недели. Сейчас она продолжает носить маску в общественных местах, несмотря на наличие в её организме антител к вирусу.

Напомним, 9 июня Владимир Зеленский сообщил, что планировал специально заразиться новым штаммом коронавируса. По его словам, он хотел показать украинцам, что эта инфекция — не чума и не приговор. Президент подчеркнул, что чиновники не поддержали эту «инициативу».

В Украине в общей сложности зафиксировано 52 078 случаев заражения коронавирусом. Правительство всерьёз озабочено стремительным распространением инфекции в государстве.