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Главы Таджикистана и Афганистана поговорили об энергетике и безопасности

  • 23.08.2020, 16:17,
  • В Мире + Европа
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Главы Таджикистана и Афганистана поговорили об энергетике и безопасностиЛидеры Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани 21 августа провели телефонные переговоры. Президенты акцентировали внимание на расширении связей в области энергетики и безопасности. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы Республики Таджикистан.

В рамках беседы стороны отметили, что сейчас важно укрепить взаимодействие по всем направлениям. Акцент был сделан на реализации энергетического проекта CASA-1000. Особое внимание было уделено международному терроризму и экстремизму. Кроме того, Рахмон и Гани затронули вопросы борьбы с незаконной торговлей наркотиков.

Напомним, что CASA-1000 — это линии электропередач, который будут транспортировать избыточную гидроэлектроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в ИРА и Пакистан. Реализация проекта стоимостью около 1,2 млрд долларов была инициирована в 2016 году.

Афганистан и Пакистан страдают от недостатка электроэнергии на фоне быстрорастущего спроса в этом направлении.

Ранее, граждане ИРА во время визита Рахмона в Дарваз с другой стороны границы по рации попросили таджикского лидера о помощи. Они отметили, что у них в домах проблемы со светом и связью. Президент пообещал им решить этот вопрос в рамках партнёрства с афганским правительством.





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