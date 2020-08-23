 Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу

Министр обороны Армении Давид Тоноян 23 августа встретился в Москве с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В ходе встречи состоялось обсуждение ситуации, связанной региональной безопасностью и двустороннего военного сотрудничества.



Министр обороны Армении сообщил своему коллеге о военно-политической ситуации, сложившейся в регионе после боевых действий в июле, а также оперативной ситуации, царящей на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил.



Давид Тоноян подчеркнул, что агрессивная риторика некоторых государств и реализуемые шаги военного характера нацелены на дестабилизацию и милитаризацию ситуации в регионе.



В свою очередь глава Минобороны РФ подчеркнул важность реализации шагов, направленных на укрепление стабильности, со стороны всех государств.



Подчеркнув союзнический характер стратегических армяно-российских отношений, министры обсудили и достигли договоренностей по ближайшим шагам в сфере военного сотрудничества.



Совместное заседание глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ пройдет в Москве в начале сентября. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой Давидом Тонояном на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщает ТАСС.



По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.



«Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ», - сказал Шойгу.



Он поблагодарил коллегу за участие военных Армении в параде Победы на Красной площади 24 июня и отметил высокий уровень их подготовки. «Это большое, знаковое для нас всех мероприятие. Это наш общий праздник. Праздник фактически одного народа», - подчеркнул российский министр.



По мнению главы Минобороны РФ, отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества должны передаваться из поколения в поколение, как и память великих подвигах отцов и дедов, и укрепляться с каждым годом.



Шойгу пожелал командам из Армении побед в Армейский международных играх и предложил коллеге обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере.



