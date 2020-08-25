Истребители СУ 30 поколение 4++ и штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение ВС Армении

В рамках международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» министр обороны России генерала армии Сергея Шойгу встретился с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном. По итогам встречи было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Россия готова поставить Армении новую партию Су-30СМ
Россия выразила готовность обсудить с Арменией поставку дополнительной партии истребителей поколения "4+” Су-30СМ. Об этом "Интерфаксу” сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
По словам официального представителя ФСВТС РФ, работа с армянскими партнерами продолжается, и тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороны.
Напомним, что Армения уже закупила у России четыре единицы Су-30СМ, которые уже доставлены в страны.
Армения получит также штурмовики Су-25СМ3: Какого значение контракта и какое влияние окажет выполнение работ на боеспособность ВВС Армении враги уже догадываются.
Су-25СМ3 разработан ОКБ им. П.О. Сухого как модернизированный вариант штурмовика Су-25 с обновленным оборудованием и расширенной номенклатурой систем вооружения. Модернизация коснулась оснащения самолета системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Появилась возможность программирования маршрута с точностью до 10 метров. Кабина самолета стала цифровой c многофункциональными дисплеями для отображения воздушной и наземной обстановки. Считается, что в результате модернизации эффективность боевого применения самолета увеличена в 3 раза.
Кроме этого Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что Россия намерена модернизировать находящиеся на вооружении армянской армии штурмовики Су-25. Первая партия из 4 самолетов из 14 скоро пройдет полную модернизацию до уровня Су-25СМ.
Соответствующее соглашение было подписано 23 августа на площадке военно-патриотического парка «Патриот» между оборонным ведомством Армении и Объединенной авиастроительной корпорацией (ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).
Документ подписали замминистра обороны Армении Макар Гамбарян и заместитель гендиректора ОАК по линии продаж и маркетинга Илья Тарасенко.
Что же вполне понятен вой и истерика азербайджанского военно-политического руководства, ведь и ежу ясно что армянская армия вчера, сегодня и завтра будет диктовать условия игры на азербайджанско-турецком треке.
Армения вооружается "огнедышащими летающими танками" с передовым оружием.
Источник:FMG NEWS
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