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Мнацаканян и Лавров обсудили армяно-российские отношения

  • 27.08.2020, 12:53,
  • В Мире + Европа Армения Россия
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Мнацаканян и Лавров обсудили армяно-российские отношенияГлава МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров 26 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Об этом SNG.Today 26 августа сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Прежде всего, министры коснулись региональных процессов после июльских боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, а также ситуацию, сложившуюся вокруг нагорнокарабахского мирного процесса.

В свою очередь, Мнацаканян подчеркнул важность армяно-российского партнёрства, направленного на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили армяно-российские союзнические отношения. 

Накануне, также глава российской дипломатии принял своего нового азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова. Важно отметить, что первый визит в Москву недавно назначенного на свой пост руководителя МИД, приобрёл особое значении в связи с последним обострением в зоне госграницы между двумя закавказскими республиками. Его визит это своеобразная дополнительная динамика на развитие стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном.

Более того, 25 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Баку. Цель визита – открытие соревнований «Кубок моря», которые пройдут на Каспийском море в рамках Международных армейских игр-2020.





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