Мнацаканян и Лавров обсудили армяно-российские отношения

Глава МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров 26 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Об этом SNG.Today 26 августа сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Прежде всего, министры коснулись региональных процессов после июльских боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, а также ситуацию, сложившуюся вокруг нагорнокарабахского мирного процесса.

В свою очередь, Мнацаканян подчеркнул важность армяно-российского партнёрства, направленного на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили армяно-российские союзнические отношения.

Накануне, также глава российской дипломатии принял своего нового азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова. Важно отметить, что первый визит в Москву недавно назначенного на свой пост руководителя МИД, приобрёл особое значении в связи с последним обострением в зоне госграницы между двумя закавказскими республиками. Его визит это своеобразная дополнительная динамика на развитие стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном.

Более того, 25 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Баку. Цель визита – открытие соревнований «Кубок моря», которые пройдут на Каспийском море в рамках Международных армейских игр-2020.