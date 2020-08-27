Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа сделал заявление о старте масштабной дипломатической бойни в отношении республики. Своё мнение, глава государства озвучил в ходе совещания с отечественными промышленниками. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Президент прямо сказал, что начался определённый этап гибридной войны против страны, «иначе это не назовёшь». СМИ и глобальная сеть, попросту заражены тематикой борьбы противоборствующих сторон. Параллельно, в отношении нас последовала и дипломатическая бойня на самом высоком уровне, сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что «неустоявшиеся соседи» не просто открыто заявляют о повторных выборах, не имея на то фактических оснований, но наглым образом вмешиваются во внутренние дела страны, пытаются давить на государство.

— Дипломатическая война налицо, — заявил президент.

Глава республики дополнил свои слова, констатировав, что из казны государства тратятся огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных рубежах, куда дислоцированы дополнительные военные силы. Президент напомнил о провокационных заявлениях, что если Беларусь распадётся, Гродненская область перейдёт к Польше.