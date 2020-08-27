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Со строительством нового путепровода в Ашхабаде ознакомился Бердымухамедов

  • 27.08.2020, 17:25,
  • В Мире + Европа
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Со строительством нового путепровода в Ашхабаде ознакомился БердымухамедовС возводимым путепроводом на пересечении улиц Туркменбаши и Ниязова в центре Ашхабада лично ознакомился, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, об этом 26 августа сообщило «TDH».

Ознакомившись с ходом строительства двухуровневой развязки и стелой в виде восьмигранника, прежде всего туркменский лидер отметил, что возведение подобных объектов позволит создать удобства для владельцев автотранспортных средств и оптимизировать дорожное движение.

Также поспособствует снижению нагрузок на основные улицы Ашхабада.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, также добавил, что необходимо уделить внимание эксплуатационным характеристикам и деталям оформления путепровода.

Напомним, что строительство двухуровневой транспортной развязки началось в январе текущего года, данный объект планируют сдать в эксплуатацию уже этой осенью.

Глава государства вновь подчеркнул, что основным приоритетом развёрнутых в столице и в целом по стране преобразований является создание оптимальных условий для жизни граждан Туркменистана.





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