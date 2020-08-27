Глава МИД Турции посетил Молдову с официальным визитом

Глава государства Молдова Игорь Додон 26 августа провёл рабочую встречу с министром иностранных дел Республики Турция Мевлютом Чавушоглу, который находится в Молдове с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров, президент дал высокую оценку развитию двустороннего молдавско-турецкого сотрудничества во всех направлениях, представляющих обоюдный интерес. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Молдавский лидер с удовлетворением отметил прошедшее сегодня в Кишинёве заседание Совместной группы по стратегическому планированию, которая является основной частью совета стратегического партнёрства высшего уровня между Молдавией и Турцией.

Вместе с тем, Додон выразил искреннюю признательность турецкой стороне за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с пандемической инфекцией коронавируса, а также, за содействие при репатриации молдавских граждан, которые не смогли попасть на родину из Турции и других стран из-за распространения пандемии.

По итогам встречи, президент выразил уверенность, что после преодоления эпидемии можно будет организовать визит главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдавию.