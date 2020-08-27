Россияне установили три мировых рекорда за один день на АрМИ-2020

Конкурс «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр состоялся на полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей. В состязаниях приняли участие девять команд из разных стран, в том числе из Армении, Вьетнама, Йемена, Камбоджи, Китая, Мозамбика, Беларуси и Узбекистана, в общей сумме более 200 специалистов РХБЗ. Российская команда Конкурс «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр состоялся на полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей. В состязаниях приняли участие девять команд из разных стран, в том числе из Армении, Вьетнама, Йемена, Камбоджи, Китая, Мозамбика, Беларуси и Узбекистана, в общей сумме более 200 специалистов РХБЗ. Российская команда показала выдающиеся результаты, побив три мировых рекорда всего за один день. При этом, как отметили в Минобороны РФ, уровень подготовки химиков-разведчиков из других стран также постоянно растет.

Конкурс стартовал 23 августа и проходил в три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка» и «Эстафета». Российский экипаж химразведки отыскал условный радиоактивный объект за 35 секунд, не только превзойдя соперников и установив рекорд, но и обогнав на 2 секунды победителей-рекордсменов АрМИ-2019. В «Индивидуальной гонке» лидировали команды из России и Узбекистана, показав лучший за всю историю данных соревнований результат в 5 минут 14 секунд. Также российский экипаж всего за 22 минуты и 49 секунд выполнил 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, преодолев трассу полигона без единого штрафа. При этом в состязаниях женские экипажи принимали участие наравне с мужскими.

Напомним, что команды прибыли в Ярославскую область заранее, чтобы подготовить амуницию и технику к участию в соревнованиях. Все иностранные делегации встречали на АрМИ-2020 с традиционным русским гостеприимством: хлебом-солью и выступлением военного оркестра. Перед конкурсом участников команд расквартировали в корпусах Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, где гости смогли ознакомиться с современным бытом российских военнослужащих.

Сегодня российские военные проходят службу и обучение в комфортных казармах и общежитиях, оснащенных всем необходимым: душевыми, сушилками, спортзалами, комнатами досуга. В столовой они получают трехразовое питание по системе «шведский стол». Иностранные гости смогли лично убедиться в том, насколько рацион российских солдат сытный и разнообразный.

Ежедневно в меню на выбор несколько видов первых и вторых блюд: борщ, щи, рассольник, курица, рыба, котлеты, тефтели, кебаб, при этом мясные блюда запекаются или тушатся, чтобы в них сохранилось больше полезных веществ. Разнообразие гарниров: каши, отварной и пюрированный картофель, соте из баклажанов, тушеная капуста, откидные макароны и другие. В салат-баре рацион можно дополнить свежими сезонными овощами, зеленью, пикантными маринадами или составить бутерброд на свой вкус. Сладким угощением служит выпечка – булочки, пирожки, оладьи. Сытный и богатый витаминами рацион дает военным силы эффективно выполнять боевые задачи.

Как подчеркнули в российском ведомстве, организаторы Игр обеспечили для участников и зрителей беспрецедентные меры безопасности. В ходе конкурса ежедневно проводится профилактика и диагностика личного состава команд, дезинфекция транспорта и помещений. Соревнования на полигоне «Песочное» продлятся до 29 августа, после чего пройдет торжественная церемония чествования победителей.