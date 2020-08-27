В Казахстане будут платить денежное вознаграждение за сообщения о массовых сборах

Аким Западноказахстанской области (ЗКО) Гали Искалиев 26 августа выступил с неожиданным предложением. Он призвал жителей региона сообщать массовых свадебных и ритуальных мероприятиях, проводимых гражданами в условиях карантинной изоляции. Взамен жители, известившие местные власти получат денежное вознаграждение, сообщает источник акимата ЗКО Мой город.

Непосредственно глава области объявил, что на премирование сознательных жителей за информацию, уже выделены финансовые средства.

Искалиев отметил, что у госоргана налажены механизмы для выплаты премий. Многие будут называть это доносами, но это не так, это поддержка и помощь обществу. Комиссия акимата проведёт сбор, чтобы определить объём премий и формат доказательства для их вручений.

Люди, которые жалеют родных, переживают за их здоровье и не желают их заражения коронавирусом, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области или в отделение полиции, сагетировал аким.

Глава области акцентировал внимание на том, что 130 мониторинговых групп не имеют возможности с утра до вечера ездить по городам, сёлам региона и всё это фиксировать. Эпидемиологическая проблема пока полностью не решена, коронавирус сможет побороть только общество и сознательность каждого из нас, заключил аким.