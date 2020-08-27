 
  • 21:55 – Армения и Грузия развивают экономику по-соседски 
  • 11:29 – Истребители СУ 30 поколение 4++ и штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение ВС Армении 
  • 21:55 – Армения и Грузия развивают экономику по-соседски 
  • 21:55 – Армения и Грузия развивают экономику по-соседски 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 

В Казахстане будут платить денежное вознаграждение за сообщения о массовых сборах

В Казахстане будут платить денежное вознаграждение за сообщения о массовых сборахАким Западноказахстанской области (ЗКО) Гали Искалиев 26 августа выступил с неожиданным предложением. Он призвал жителей региона сообщать массовых свадебных и ритуальных мероприятиях, проводимых гражданами в условиях карантинной изоляции. Взамен жители, известившие местные власти получат денежное вознаграждение, сообщает источник акимата ЗКО Мой город.

Непосредственно глава области объявил, что на премирование сознательных жителей за информацию, уже выделены финансовые средства.

Искалиев отметил, что у госоргана налажены механизмы для выплаты премий. Многие будут называть это доносами, но это не так, это поддержка и помощь обществу. Комиссия акимата проведёт сбор, чтобы определить объём премий и формат доказательства для их вручений. 

Люди, которые жалеют родных, переживают за их здоровье и не желают их заражения коронавирусом, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области или в отделение полиции, сагетировал аким.

Глава области акцентировал внимание на том, что 130 мониторинговых групп не имеют возможности с утра до вечера ездить по городам, сёлам региона и всё это фиксировать. Эпидемиологическая проблема пока полностью не решена, коронавирус сможет побороть только общество и сознательность каждого из нас, заключил аким.





  •   Просмотров Сегодня: 38


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Из-за участия на свадьбах или похоронах граждане Киргизии заражаются коронавирусом
    » Мирзиёев учредил орден «Саломатлик»
    » Украинцы получат 150 млн долларов от государства
    » В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку
    » Союз армян Запорожской области поддерживает спортсменов области
    » В Кривом Роге пойманный с поличным полицейский пытался покончить с собой (фото)
    » Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире в ЮЗАО 11 уроженцев Средней Азии
    » Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире в ЮЗАО 11 уроженцев Средней Азии
    » Фильм "Майдан" Лозницы получил главную награду кинофестиваля в Нюрнберге
    » 8 наград и премий, которые никто не хочет получить!
    » Сариев пристыдил жителей Таласской области за митинги против Джеруя
    » В Прибайкалье преступники на мотоцикле ограбили две почты за час
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Белоруссии посетил молочное предприятие в Орши

    • 22:58
    • 26
    • 0

    Армения и Грузия развивают экономику по-соседски

    • 21:55
    • 37
    • 0

    США выделили Туркменистану 195 тыс. долларов на сохранение водохранилищ

    • 20:56
    • 31
    • 0

    В Узбекистане создадут новую геологическую систему

    • 20:55
    • 30
    • 0

    Тоноян наградил российских военнослужащих

    • 20:40
    • 30
    • 0

    Глава Казахстана выступил на международном правовом форуме

    • 19:03
    • 32
    • 0

    Со строительством нового путепровода в Ашхабаде ознакомился Бердымухамедов

    • 17:25
    • 67
    • 0

    Глава МИД Турции посетил Молдову с официальным визитом

    • 15:30
    • 68
    • 0

    Россияне установили три мировых рекорда за один день на АрМИ-2020

    • 14:00
    • 56
    • 0

    Мнацаканян и Лавров обсудили армяно-российские отношения

    • 12:53
    • 280
    • 0

    Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси

    • 11:28
    • 62
    • 0

    Истребители СУ 30 поколение 4++ и штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение ВС Армении

    • 11:29
    • 146
    • 0

    В Молдове будет изолирован весь класс, в случае выявления коронавируса у одного ученика

    • 17:03
    • 120
    • 0

    Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу

    • 16:40
    • 172
    • 0

    Главы Таджикистана и Афганистана поговорили об энергетике и безопасности

    • 16:17
    • 138
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59656
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55466
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49112
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 45735
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44874
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38661
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37230
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35514
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33318
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31920
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26197
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24519
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24461
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24352
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22516
    • 0

    Глава Казахстана выступил на международном правовом форуме

    • 19:03
    • 32
    • 0

    В Узбекистане создадут новую геологическую систему

    • 20:55
    • 30
    • 0

    США выделили Туркменистану 195 тыс. долларов на сохранение водохранилищ

    • 20:56
    • 31
    • 0

    Президент Белоруссии посетил молочное предприятие в Орши

    • 22:58
    • 26
    • 0

    Тоноян наградил российских военнослужащих

    • 20:40
    • 30
    • 0

    Армения и Грузия развивают экономику по-соседски

    • 21:55
    • 37
    • 0

    Россияне установили три мировых рекорда за один день на АрМИ-2020

    • 14:00
    • 56
    • 0

    Глава МИД Турции посетил Молдову с официальным визитом

    • 15:30
    • 68
    • 0

    Со строительством нового путепровода в Ашхабаде ознакомился Бердымухамедов

    • 17:25
    • 67
    • 0

    Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси

    • 11:28
    • 62
    • 0

    Мнацаканян и Лавров обсудили армяно-российские отношения

    • 12:53
    • 280
    • 0

    Истребители СУ 30 поколение 4++ и штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение ВС Армении

    • 11:29
    • 146
    • 0

    Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу

    • 16:40
    • 172
    • 0

    Главы Таджикистана и Афганистана поговорили об энергетике и безопасности

    • 16:17
    • 138
    • 0

    Жена и сын Зеленского переболели коронавирусом

    • 14:18
    • 148
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА