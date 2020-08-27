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В Туркменистане откроют племенные центры алабаев

В Туркменистане откроют племенные центры алабаевВо всех регионах Туркменистана будут открыты племенные центры алабаев. Проекты были разработаны ассоциацией Türkmen alabaý itleri. Замглавы организации Аннагельди Язмырадов 26 августа подробно рассказал президенту Гурбангулы Бердымухамедову о планах в этом направлении, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Язмырадов отметил, что эти комплексы будут ориентированы на сохранение ценнейшего генофонда туркменских алабаев. В соответствующих центрах будут размещаться выставочные и тренировочные площадки, трибуны, ветеринарные офисы. По его словам, на территории комплексов планируется установить скульптуры собак.

Зампредседателя Türkmen alabaý itleri также представил Бердымухамедову план создания в Ахалском велаяте карантинного центра для алабаев, рассчитанного на 30 мест.

Президент Туркменистана всегда с особой теплотой относился к данной породе собак. В свободное время лидер страны берёт алабаев на прогулку. Осенью 2019 года была опубликована его книга «Туркменский алабай». По его инициативе расширяется сотрудничество госведомств с международными структурами в этом направлении.

Напомним, что 25 августа диппредставитель Туркменистана во Франции Шохрат Джумаев провёл встречу с гендиректором Всемирной организации по охране здоровья животных Моникой Элуа. Они обсудили партнёрство в сфере обеспечения эпизоотического благополучия собак.





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