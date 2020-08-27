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Вице-премьер Киргизии встретился с премьером Узбекистана в Ташкенте

Вице-премьер Киргизии встретился с премьером Узбекистана в ТашкентеЗаместитель главы правительства Киргизии Акрам Мадумаров 26 августа отправился в столицу Узбекистана город Ташкент. В ходе рабочего визита, вице-премьер провёл встречу с главой кабинета министров Узбекистана Абдуллой Ариповым. Официальные лица затронули несколько тем, касающихся совместного сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры, образования, а также, вопросы приграничного партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Во время беседы, узбекский глава правительства подчеркнул развитие совместного сотрудничества между двумя странами по нескольким направлениям.

Арипов указал на то, что благодаря политической воле президентов обеих стран, за последние несколько лет в рамках двусторонних отношений произошли колоссальные изменения.

В свою очередь, Мадумаров горячо поблагодарил узбекскую сторону за тёплый приём и гостеприимство, где отметил, что Кыргызстан придаёт огромное значение дальнейшему развитию обоюдного партнёрства, расширению взаимоотношений в ряде сфер.

По итогам встречи, стороны объединились во мнении, что народы двух стран связывает многолетняя дружба и добрососедство и властям необходимо поддерживать эти отношения.





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