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Армения и Грузия развивают экономику по-соседски

 Армения и Грузия развивают экономику по-соседски
Исходя из своего уникального географического положения, страны Южного Кавказа имеют важное значение со многих точек зрения. Закавказье выступает своего рода воротами между Ближним Востоком и Европой, что открывает потрясающие возможности для развития торговли и международного бизнеса.
Грузия старается использовать эти возможности для налаживания связей со своими географическими соседями. Хотя и надо признать, что это дается непросто, учитывая неспокойную политическую обстановку в регионе. Взаимоотношения между государствами сложные, хотя Грузия и пытается выстроить добрососедские отношения со всеми закавказскими республиками.
Одним из ее соседей является Армения. В Грузии проживает около 250 тысяч армян. Армянский этнос составляет большинство в граничащей с Арменией области Самцхе-Джавахети. Близкое расстояние между Ереваном и Тбилиси (276 км) оказывает благоприятное воздействие на рост товарооборота между странами. За 2019 год он составил почти 680 млн. долларов. Для Армении, у которой отсутствуют какие-либо отношения с соседними Турцией и Азербайджаном и выход к морю, Грузия является чуть ли не единственным возможным вариантом для транзита своих товаров за границу.
В 2019 году Грузию посетили 1,4 млн армян. За 24 года дипломатических отношений между Грузией и Арменией было подписано 88 документа международного характера в различных сферах и отраслях. Все это стимулирует развитие экономик обеих стран.
Необходимо отметить и тесные, братские связи между грузинским и армянским народами, которые всегда поддерживали друг друга в сложных ситуациях. Совсем недавно, когда коронавирусная угроза нависла над Арменией, грузинские врачи одними из первых пришли на помощь армянским коллегам.
Внешнеполитический курс Грузии несколько отличается от внешней политики Армении, которая не чурается членством в таких организациях как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). И тем не менее, экономическая составляющая должна превалировать в отношениях обеих стран. А экономика является той отраслью, которая не любит автономность и закрытость. Для устойчивого экономического роста стране нужно участвовать во всевозможных торгово-экономических союзах и организациях. Тем более, что ЕАЭС сулит большую выгоду как непосредственным участникам, так и странам, находящимся в зоне его действия. А то, что он стремится к объединению с китайским мегапроектом «один пояс – один путь», открывает перед всем Закавказьем обширные перспективы для экономического роста.
Армяно-грузинские отношения остаются интенсивными, страны развивают отношения по всем направлениям. Участие во всевозможных экономических союзах благоприятно скажется как на Армении, так и на Грузии. Это приведет к экономическому подъему стран, развитию транспортной инфраструктуры, притоку инвестиций и другим преференциям. Что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня жизни граждан. И это важнейшее слагаемое для светлого будущего Армении и Грузии.
 
Ираклий Джапаридзе
По материалам СОДРУЖЕСТВА (sodrugestvo.info)


  Источник:FMG NEWS

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