За помощь в борьбе с коронавирусом, министр обороны Армении Давид Тоноян наградил российских военнослужащих. Об этом SNG.Today 28 августа сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

– Военнослужащие ВС России Алексей Суслопаров и Василий Чухраляй награждены медалью «Маршал Баграмян». Алексей Ступников, Сергей Калганов, Сергей Парфенов, Алексей Бисеров – ведомственной медалью «За военное сотрудничество», – говорится в сообщении.

Поздравив награждённых, министр обороны Армении поблагодарил их за помощь в борьбе с коронавирусом, отметив, что пик эпидемии удалось преодолеть, в том числе и благодаря энергии, кропотливому труду и высоким профессиональным качествам военнослужащих России.

Напомним, в апреле для помощи армянским коллегам в организации мер по борьбе и предупреждению коронавируса в Ереван прибыла группа российских военных специалистов.

На сегодняшний день, в Армении выявлено 43 451 случай коронавирусной инфекции, из них выздоровели – 37 264, ещё 5 052 человека находятся на лечении.

Ранее в Москве Давид Тоноян встретился с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе беседы, он поблагодарил своего российского коллегу за помощь, которую оказали военные медики России.