Президент Белоруссии посетил молочное предприятие в Орши

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 28 августа посетил с рабочим визитом Оршинское предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» в городе Орша Витебской области. В беседе с трудовым коллективом, президент сделал акцент на людях и их заработках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

При посещении комбината, главе государства рассказали, что современное производство наращивает обороты, и следовательно нужны дополнительные руки и сырьё. Также было отмечено, что в Орше есть завод плавленых сыров, погрязший в больших долгах. Люди там получают зарплату на 30% ниже в ООО «Савушкин-Орша».

На встрече с белорусским лидером, были озвучены идея, переустроить уже готовых специалистов на современное предприятие, а также сообщения о том, что высвободился определённый объём сырья.

Президент поручил к концу года проработать вопросы надобности старого производственного объекта, и за счёт каких источников погашать их долги.

Глава государства отметил, что его больше всего волнуют люди, которых нельзя бросать. В этом контексте, Лукашенко распорядился решить эти вопросы, и к 1 января нового года уладить проблему, «и работать, так как надо».