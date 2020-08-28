США выделили Туркменистану 195 тыс. долларов на сохранение водохранилищ

Посольство Соединённых Штатов Америки в Туркменистане выделило 195,6 тысяч долларов на восстановление 2-х древних подземных резервуаров недалеко от Бахардена. Средства были взяты из «Фонда Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP). Об этом SNG.Today сообщили 27 августа в пресс-службе диппредставительства США.

Деньги будут направлены на финансирование совместного проекта Союза промышленников и предпринимателей и Института истории и археологии Академии наук Туркменистана.

Водохранилища располагаются на территории древнего города Шахрислам. Населённый пункт существовал ещё в 9-15 веках. Он являлся важной остановкой вдоль Великого Шёлкового пути.

По словам американского посла Мэтью Климоу, это уже 27-й проект AFCP в государстве. В связи с этим он сделал акцент на том, что теперь Туркменистан — мировой лидер в сотрудничестве с США в сфере сохранения культурного наследия. Климоу также добавил, что последний проект обладает уникальным туристическим потенциалом.

Напомним, что в сентябре прошлого года посольство США в Ашхабаде выделило 150 тыс. долларов на восстановление и сохранение караван-сарая Шёлкового пути в Даяхатыне (Лебапский велаят).