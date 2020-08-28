В Узбекистане создадут новую геологическую систему

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с презентацией об эффективности проводимой работы в области геологии. Об это SNG.Today 27 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

– В Узбекистане создаётся новая геологическая система. Цель развития этой сферы – использовать природные ресурсы на благо нашего народа, создать рабочие места и повысить благосостояние людей, – сказал Мирзиёев

На сегодняшний день реализуется ряд постановлений, по модернизации и цифровизации отрасли, а также увеличению объёмов геологоразведочных работ.

Важно отметить, что для развития данной сферы в страну уже завезено современное буровое и лабораторное оборудование. В связи с этим, число обнаруживаемых в руде элементов увеличилось с 40 до 63.

К тому же, создан университет геологических наук, в состав которого вошли 4 научно-исследовательских института.

– С начала года на госбаланс принято 150 новых месторождений. Растут ресурсы и запасы золота, серебра, урана и меди. Обнаружены 3 золотых месторождения в горах Кульджуктау и Ауминзатау в Бухарской и Навоийской областях, 2 месторождения урана в Каттакурганском районе Самаркандской области и Арнасайском районе Джизакской области, – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, горно-геологические данные по 32 видам запасов переведены на международные стандарты JORC. Экспресс-методом проведены гидрогеологические исследования на 155 тыс. га земли. В маловодных районах найдены запасы воды объемом 90 тыс. кубометров в сутки.

Также, глава госкомгеологии отчитался о ходе привлечения зарубежных инвестиций в освоение 20 новых месторождений через проведение онлайн-аукционов.

По итогам заседания, президент поручил в 2021 году расширить масштабы геологоразведочных работ в 2 раза, выявить новые перспективные участки, ускорить внедрение современной лабораторной техники.

Добавим, что в апреле этого года, Шавкат Мирзиёев определил основные задачи для модернизации геологоразведки Узбекистана.