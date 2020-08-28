Глава Казахстана выступил на международном правовом форуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 августа рассказал о созидательном потенциале Конституции Казахстана. Он выступил в рамках конференции, посвящённой 25-летию Основного закона Казахстана и IV заседания Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов. Международное мероприятие прошло в онлайн-формате. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента РК.

Напомним, что четверть века назад идейный фундамент документа заложил первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, под личным контролем которого был подготовлен главный свод прав и свобод граждан. Токаев подчеркнул, что Конституция создала непоколебимый базис суверенитета государства, целостности страны, политической стабильности и создала предпосылки для формирования нового государственного строя Казахстана.

Глава государства отметил, что мир не стоит на месте, соразмерно его развитию совершенствуется и Конституция республики. Казахстан активно развивается, участвуя в процессах трансформации, которые сегодня охватили весь мир. В связи с этим, в содержание Основного закона вписываются дополнительные правовые инструменты, соответствующие новым вызовам времени.

Президент обратил внимание на то, что за два с лишним десятка лет в стране осуществлены три конституционные реформы. Это не предел, при социально-экономической и политической необходимости, правовая основа Конституции будет и далее развиваться, сообщил лидер страны. Токаев выразил уверенность, что главный документ всегда будет служить гарантом успешной поступи государства.

В эфире представительного форума, также выступили президент Еврокомиссии за демократию через право Совета Европы Джани Букиккио, председатель суда ЕАЭС Жолымбет Баишев, директор Германского фонда межправсотрудничества Фрауке Бахлер и глава казахстанского офиса ОБСЕ Дьердь Сабо.