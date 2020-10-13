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Армения приобрела новую партию современных истребителей Су-30СМ | Переговоры продолжаются

 Армения приобрела новую партию современных истребителей Су-30СМ
Проводятся переговоры по приобретению новой партии истребителей Су-30СМ. Об этом в ходе беседы с радиостанцией «Азатутюн» заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Также заключен договор по программе модернизации 4 Су-25, что нам не удавалось реализовать на протяжении многих лет, но сейчас это стало реальностью», - сказал министр, добавив, что модернизация  истребителей будет проведена в РФ.

Министр добавил, что их также воодушевило создание создание частных армяно-российских организаций в сфере военной промышленности.

 
Штурмовик-бомбардировщик Су-25 хоть и не находится на передовой технического прогресса, но продолжает широко применяться во всем мире, пишет National Interest.

Основная причина его популярности заключается в том, что Су-25 – практичный и эффективный выбор для нанесения ударов по наземным целям, отмечает издание. 

Для дальнобойных зенитных систем НАТО низко летящий Су-25 был бы неуязвим, но не для зенитных пушек и пулеметов. Поэтому кабина самолета представляла собой "бронированную ванну": толщина брони вокруг кабины составляла от 10 до 25 миллиметров. Броней защищались также топливные баки и системы резервного управления.  

В результате, пишет NI, за свою богатую боевую карьеру Су-25 выживали после весьма серьезных повреждений.

Американским аналогом Су-25 является штурмовик А-10, который предполагается вывести из состава ВВС США с 2022 года. В России же Су-25 переживает серьезную модернизацию. 

Самолеты модернизированной серии Су-25СМ оснащены новой системой спутниковой навигации и системой наведения. Улучшена бортовая электроника: появились, к примеру, индикаторы на лобовом стекле, приемник предупреждения о радиолокационном облечении. Су-25СМ может оснащаться управляемой ракетой Р-73 малой дальности и бомбами с лазерным наведением.
 
Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью RT заявил, что Россия является ведущим партнёром страны в военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а по некоторым направлениям — единственным.
 
«На самом высоком уровне. У нас нет партнёра такого уровня… Россия является ведущим партнёром в военно-техническом сотрудничестве и в некоторых направлениях — единственным», — сказал он.


  Источник:FMG NEWS

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