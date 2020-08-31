Сыктывкар увидел премьеру второго фильма о социологе Максиме Шугалее

В Сыктывкаре состоялась премьера художественного фильма «Шугалей-2», посвященного российскому социологу Максиму Шугалею, которого почти полтора года террористы ливийского ПНС незаконно удерживают в тюрьме.

Кинопоказ посетили съемочная команда и исполнитель главной роли актер Кирилл Полухин. Присутствовали также и первые лица Республики Коми – мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, врио главы региона, а также члены Госсовета, Госдумы и Совета Федерации РФ.

Вторая часть рассказывает о том, как плененный Шугалей в застенках тюрьмы продолжает собирать важную для мировой общественности информацию об обстановке в Ливии. Первый фильм был переведен на английский и арабские языки, а его подготовка проходила в сжатые сроки. Проходившие в Росси и Тунисе съемки с последующим монтажом были завершены менее чем за год.

Критики отметили, что темпы производства не повлияли на качество кинокартины, а зрителям понравились операторская работа, выдающийся сюжет и актерская игра Кирилла Полухина.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей совместно со своим коллегой Самером Суэйфаном поехали в Ливию по просьбе местного правительства для сбора информации. Однако граждане РФ были похищены боевиками ПНС и помещены в тюрьму «Митига», известную своими физическими пытками над пленниками. За всё время заключения от Шугалея практически не поступало известий.

Фильмы о судьбе социолога направлены на то, чтобы россияне обратили внимание на историю соотечественника, содержащегося в нечеловеческих условиях. Киноленты должны создать общественный резонанс, способный повлиять на освобождение Шугалея из ливийского плена.