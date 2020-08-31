В Молдове открылся первый стадион для пляжного футбола

Глава государства Молдавия Игорь Додон 27 августа принял участие в открытии арены для пляжного футбола, которая расположена в парке «Ла Извор» в столичном секторе Буюкань. Отмечено, что при поддержке ФИФА и муниципального совета Кишинёва, молдавская федерация футбола построила стадион, рассчитанный на 1100 человек. Вместе с тем, он имеет возможность вместить ещё 500 секторов. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В ходе открытия, присутствующих проинформировали, что ареной можно пользоваться круглый год, независимо от погодных условий, также, в стадионе можно заниматься и другими видами спорта, такими как, мини-футбол, пляжный волейбол или контактные виды спорта. В том числе, стадион также позволяет проводить и культурные мероприятия, в связи с тем, что он трансформируется при помощи мобильной платформы с искусственным покрытием.

В свой черёд, президент высоко оценил улучшающиеся изменения в Кишинёве, которые происходят благодаря усилиям градоначальника столицы Иона Чебана.

Додон подчеркнул, что несмотря на пандемию, в столице проводятся различные мероприятия, превращающие Кишинёв в современный город.