В правительстве Туркменистана обсудили стратегическое развитие сельского хозяйства

В рамках заседания правительства Туркменистана, прошедшего 28 августа, рассмотрены вопросы развития АПК страны, и предстоящие рабочие графики и мероприятия по проведению сева озимых зерновых и хлопкоуборочной страды. Об этом сообщает «TDH».

Прежде всего, обсуждены задачи, связанные с выполнением программы социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы и дальнейшим совершенствованием деятельности АПК, обозначенные президентом на заседании правительства, прошедшего в четверг.

Вместе с тем, участники совещания рассмотрели вопросы подготовки сезонных кампаний, а именно посев озимой пшеницы и уборку хлопка.

Кроме того, затронута деятельность по увеличению объёмов производства в сфере сельского хозяйства, для этого в текущем году в каждой регионе Туркменистана выделены дополнительные посевные площади.

Особое внимание уделено строительству новых птицеводческих и животноводческих комплексов, агроперерабатывающих предприятий и тепличных хозяйств, а также предоставление предпринимателям льготных кредитов.

Ранее, с целью обеспечения населения круглогодичной плодоовощной продукцией, глава Туркменистана подписал постановление о выделении кредитных средств, для строительства и модернизации холодильных амбаров.

Напомним, что за первое полугодие 2020 года, АПК Туркменистана показал стабильную динамику роста.