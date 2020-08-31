Актив казахстанской партии «Нур Отан» планирует провести перезагрузку

Первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев 28 августа провёл заседание бюро политсовета партии «Нур Отан». В рамках сбора партийного актива, был рассмотрен процесс реализации партийной «перезагрузки» — Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов «Нур Отан», а также предстоящие внутрипартийные выборы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе первого президента.

Обращаясь к членам партийного бюро, Назарбаев отметил рост интереса к праймериз со стороны общественности. Елбасы подчеркнул, что казахстанцы желают более ёмко участвовать в общественно-политической жизни страны. В этих целях будет организован открытый диалог для совместного решения проблем государства. Цель праймериз — сформировать народные партийные списки. Выбрать авторитетных граждан с широкой общественной поддержкой, имеющих понятие о реальном положении дел, способных стать лидерами, сказал первый президент Казахстана.

Лидер «Нур Отан» пояснил, что будущие участники праймериз должны активно и открыто вскрывать насущные проблемы на местах, высвечивать недостатки, а также предлагать действенные и конкретные решения.

Назарбаев сообщил, что для всех желающих принять участие в развитии своего района и страны в следующем месяце будут обнародованы 216 проектов местных программ. Такой всенародный обмен мнениями будет способствовать электоральным задачам, четко ориентироваться на запросы и нужды населения, заявил Елбасы.