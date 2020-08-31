В Белоруссии сделают уклон в сторону воспитательно-патриотического образования

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко 28 августа встретился с преподавательским и студенческим составом Могилёвского госуниверситета имени А.Кулешова и Могилевского университета продовольствия. Главный акцент, который сделал политик, общаясь с представителями вузов это то, что образование должно носить воспитательный характер, сообщает БЕЛТА.

Сергеенко стал участником педагогической конференции на которой были рассмотрены вопросы готовности учреждений образования к новому учебному году. В этот же день, представитель президентского аппарата встретился с коллективами и студентами вузов Могилева.

Чиновник отметил, что все настроены на активное начало года. Выступая перед аудиторией, Сергеенко сказал, что очень важно помнить о том, что обучению необходимо придать воспитательный характер.