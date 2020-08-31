Между Киргизией и Узбекистаном подписано два протокола

Заместитель главы правительства Киргизии Акрам Мадумаров ранее отправился в Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого, 28 августа по результатам переговоров правительственных делегаций обеих сторон по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы было подписано два протокола. По словам Мадумарова, переговорный процесс прошёл плодотворно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Спецпредставитель правительства Киргизии по приграничным вопросам Назирбек Борубаев сообщил, что официальные лица согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы протяженностью 94,5 километров. Помимо этого, также, утверждён один из 10 несогласованных участков.

Было отмечено, что правительственное заседание прошло конструктивно и в дружественной атмосфере.

Подписано 2 протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границ.

Стороны договорились, что будут активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих население обеих стран.