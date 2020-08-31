 
  • 23:21 – Президенты нескольких государств обратились к главе Киргизии и кыргызскому народу 
  • 21:55 – Армения и Грузия развивают экономику по-соседски 
  • 21:55 – Армения и Грузия развивают экономику по-соседски 
  • 20:43 – Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 

Между Киргизией и Узбекистаном подписано два протокола

Между Киргизией и Узбекистаном подписано два протоколаЗаместитель главы правительства Киргизии Акрам Мадумаров ранее отправился в Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого, 28 августа по результатам переговоров правительственных делегаций обеих сторон по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы было подписано два протокола. По словам Мадумарова, переговорный процесс прошёл плодотворно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Спецпредставитель правительства Киргизии по приграничным вопросам Назирбек Борубаев сообщил, что официальные лица согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы протяженностью 94,5 километров. Помимо этого, также, утверждён один из 10 несогласованных участков.

Было отмечено, что правительственное заседание прошло конструктивно и в дружественной атмосфере.

Подписано 2 протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границ.

Стороны договорились, что будут активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих население обеих стран.





  •   Просмотров Сегодня: 32


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Вице-премьер Киргизии встретился с премьером Узбекистана в Ташкенте
    » В Киргизии будут упрощены условия для получения кредита
    » Глава правительства Киргизии призывает не брать плату с арендаторов
    » Глава правительства Киргизии сообщил о нехватке медицинского персонала в больницах столицы
    » Президенты Киргизии и Узбекистана обсудили конфликтную ситуацию на границе
    » Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке
    » Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор
    » Вице-премьеры Киргизии и Таджикистана провели переговоры по приграничным вопросам
    » Столкновения на границе Азербайджана и Грузии | Азербайджанцы передают реликвии Давид Гареджи
    » Предметом спора между Грузией и Азербайджаном остаются 34% государственной границы
    » С погранзставы на кыргызско-таджикской границе сбежал солдат с автоматом
    » Яценюк поручил продолжить одностороннюю демаркацию границы с Россией
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президенты нескольких государств обратились к главе Киргизии и кыргызскому народу

    • 23:21
    • 41
    • 0

    План кабмина Туркменистана по борьбе с инфекциями оценён в 1 млрд долларов

    • 23:19
    • 48
    • 0

    В Казахстане из-за нечестности отменили результаты ЕНТ у 158 абитуриентов

    • 23:00
    • 45
    • 0

    Президент Белоруссии переговорил с председателем Верховного суда республики

    • 22:28
    • 42
    • 0

    Для граждан Приднестровья ввели несколько ограничений

    • 21:18
    • 41
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание

    • 20:43
    • 41
    • 0

    Мирзиёев поздравил народ с Днём независимости Узбекистана

    • 20:15
    • 44
    • 0

    Премьер Украины спрогнозировал рост средней зарплаты на 29%

    • 19:54
    • 40
    • 0

    В Белоруссии сделают уклон в сторону воспитательно-патриотического образования

    • 18:29
    • 55
    • 0

    Глава минздрава Украины предрёк эпидкатастрофу в стране

    • 15:23
    • 71
    • 0

    Сыктывкар увидел премьеру второго фильма о социологе Максиме Шугалее

    • 13:00
    • 65
    • 0

    В Молдове открылся первый стадион для пляжного футбола

    • 12:58
    • 52
    • 0

    Пашинян и Арутюнян побывали на боевых позициях в Карабахе

    • 10:33
    • 58
    • 0

    Президент Белоруссии посетил молочное предприятие в Орши

    • 22:58
    • 90
    • 0

    Армения и Грузия развивают экономику по-соседски

    • 21:55
    • 114
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59699
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55497
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49138
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 45978
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44899
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38695
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37256
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35583
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33346
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31948
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26241
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24559
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24492
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24379
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22555
    • 0

    Премьер Украины спрогнозировал рост средней зарплаты на 29%

    • 19:54
    • 40
    • 0

    Мирзиёев поздравил народ с Днём независимости Узбекистана

    • 20:15
    • 44
    • 0

    Президенты нескольких государств обратились к главе Киргизии и кыргызскому народу

    • 23:21
    • 41
    • 0

    В Казахстане из-за нечестности отменили результаты ЕНТ у 158 абитуриентов

    • 23:00
    • 45
    • 0

    Для граждан Приднестровья ввели несколько ограничений

    • 21:18
    • 41
    • 0

    План кабмина Туркменистана по борьбе с инфекциями оценён в 1 млрд долларов

    • 23:19
    • 48
    • 0

    Президент Белоруссии переговорил с председателем Верховного суда республики

    • 22:28
    • 42
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание

    • 20:43
    • 41
    • 0

    Глава минздрава Украины предрёк эпидкатастрофу в стране

    • 15:23
    • 71
    • 0

    В Белоруссии сделают уклон в сторону воспитательно-патриотического образования

    • 18:29
    • 55
    • 0

    В Молдове открылся первый стадион для пляжного футбола

    • 12:58
    • 52
    • 0

    Сыктывкар увидел премьеру второго фильма о социологе Максиме Шугалее

    • 13:00
    • 65
    • 0

    Пашинян и Арутюнян побывали на боевых позициях в Карабахе

    • 10:33
    • 58
    • 0

    Глава Казахстана выступил на международном правовом форуме

    • 19:03
    • 130
    • 0

    В Узбекистане создадут новую геологическую систему

    • 20:55
    • 88
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА