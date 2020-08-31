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Глава минздрава Украины предрёк эпидкатастрофу в стране

  • 31.08.2020, 15:23,
  • В Мире + Европа » Украина
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Глава минздрава Украины предрёк эпидкатастрофу в странеМинистр здравоохранения Украины Максим Степанов 28 августа провёл брифинг по эпидемиологической ситуации в стране. Он отметил, что отмена карантина может стать причиной катастрофических последствий. По его словам, в этом случае больницы будут заполнены до отказа, сообщает ИА «Укринформ».

Степанов подчеркнул, что сейчас в государстве и так не хватает медицинских работников и свободных коек в соответствующих учреждениях. Он заострил внимание на том, что в этой связи карантин просто необходим. Чиновник также обратился к гражданам с просьбой соблюдать социальное дистанцирование и следовать правилам личной гигиены.

По словам министра, сейчас для больных коронавирусом во всех больницах подготовлено 35 тыс. коек, из которых 6,5 тыс. уже занято. Он отметил, что число пациентов ежедневно растёт.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидситуации в стране премьер Денис Шмыгаль 25 августа предложил продлить карантин до 1 ноября. Несмотря на рост числа больных коронавирусной инфекцией, правительство приняло решение не запрещать работу школ с 1 сентября.

По состоянию на 28 августа, в Украине было зарегистрировано 114 497 случаев заражения новым коронавирусом. От сопутствующей болезни умер 2451 гражданин. За последние сутки был установлен очередной суточный рекорд по числу больных (2438 новых пациентов).





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