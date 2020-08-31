Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
по случаю Дня независимости направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республик Армения
, в послании говорится:
"Уважаемый Сооронбай Шарипович!
Примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Кыргызской Республики!
За годы независимости дружественный Кыргызстан добился больших успехов в деле государственного строительства и укрепления международного авторитета.
Уверен, что мы взаимными усилиями и впредь будем развивать сотрудничество между нашими странами как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций.
Уважаемый Сооронбай Шарипович!
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана - мира и процветания”.