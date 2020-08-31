Президент Белоруссии переговорил с председателем Верховного суда республики

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 31 августа провёл рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Политик и юрист обсудили вопросы касательно работы над изменениями в Основной закон страны, до вынесения его на общественное обсуждение. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В беседе с председателем, президент чётко дал понять, что совершенно не приветствует лиц, настаивающих на возврате к Конституции 1994 года. Лукашенко отметил, что это будет иллюстрацией перемен, но никак не движение вперёд. Перемены для того и необходимы, чтобы двигать общество вперёд, а такие перемены будет инициировать действующая власть, подчеркнул президент.

Лидер страны напомнил, что в настоящее время стране отряд специалистов, в том числе и судьи Конституционного суда, трудятся над изменениями в главный правовой свод граждан. После окончания этой работы новая редакция Конституции будет вынесена на общественное обсуждение.