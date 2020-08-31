Президент Белоруссии переговорил с председателем Верховного суда республики

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 31 августа провёл рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Политик и юрист обсудили вопросы касательно работы над изменениями в Основной закон страны, до вынесения его на общественное обсуждение. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.
В беседе с председателем, президент чётко дал понять, что совершенно не приветствует лиц, настаивающих на возврате к Конституции 1994 года. Лукашенко отметил, что это будет иллюстрацией перемен, но никак не движение вперёд. Перемены для того и необходимы, чтобы двигать общество вперёд, а такие перемены будет инициировать действующая власть, подчеркнул президент.
Лидер страны напомнил, что в настоящее время стране отряд специалистов, в том числе и судьи Конституционного суда, трудятся над изменениями в главный правовой свод граждан. После окончания этой работы новая редакция Конституции будет вынесена на общественное обсуждение.
Глава государства сказал, «пусть подумают, покрутят и выскажут свое мнение, что им нравится, или не нравится». При этом белорусский лидер отметил, обращаясь в адрес тех рьяных, которые гвалтом кричат за перемены, что у каждого зрелого гражданина при голосовании на референдуме по Конституции за тот или иной вопрос, имеется только один голос. Также президент обратил внимание на то, что голос несовершеннолетних белорусов, которых так много на уличных митингах, учитываться не будет.