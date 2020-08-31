План кабмина Туркменистана по борьбе с инфекциями оценён в 1 млрд долларов

Кабинет министров Туркменистана совместно с представителями Организации Объединённых Наций разработал план социально-экономических мер реагирования на пандемию острых инфекционных заболеваний. Программа состоит из 5 частей и оценивается в 1 млрд долларов. Об этом SNG.Today сообщили 29 августа в пресс-службе УКГВ.

Соответствующий проект был обсуждён ещё 21 апреля совместной группой правительства и ООН, созданной по инициативе генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Основная цель данного госплана — повысить качество медицинских услуг, обеспечить социальную защиту уязвимых групп населения (пенсионеров, граждан с инвалидностью, сирот, матерей-одиночек), поддержать малый и средний бизнес (сохранить рабочие места), создать стимулы для макроэкономического роста, повысить уровень социальной сплочённости.

На текущий момент внешние предложения по финансированию программы оцениваются в 941,7 млн долларов.

Напомним, что 7 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус обсудили борьбу с пандемией. Туркменский лидер выразил обеспокоенность быстрым распространением в регионе болезни, протекающей с воспалением лёгких неизвестной этимологии.