Для граждан Приднестровья ввели несколько ограничений

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 31 августа провёл очередное заседание оперативного штаба, где было принято решение ввести некоторые ограничения, в связи с растущим количеством случаев инфицирования коронавирусом у приднестровцев. По информации оперштаба, увеличение числа заражённых граждан связано именно с теми, кто прилетает с отдыха из зарубежных стран, в особенности из Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Таким образом, приднестровцам временно запрещается выезжать в Республику Турция, с целью отдыха. Однако, уже купленными путёвками граждане Приднестровья могут воспользоваться, но с покупкой новых рекомендовано подождать.

Граждане, которые оплатили туристические путёвки после 31 августа этого года не получат разрешения на выезд из страны.

Кроме того, по мнению оперативного штаба, ясельные группы в детских садах открывать ещё не время.

В общей сложности, в республике наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Если две недели назад за 7 дней было зафиксировано 81 случай инфицирования, то за последнюю неделю было выявлено 318 фактов заражения вирусом.