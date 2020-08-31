В Казахстане из-за нечестности отменили результаты ЕНТ у 158 абитуриентов

Приёмная комиссия аннулировала итоги тестов Единого национального тестирования (ЕНТ) сразу у 158 молодых соискателей гранта, в связи с нечестным получением баллов. Об этом на своей странице в Facebook 31 августа сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки (МОН) Казахстана Дидар Смагулов.

В аудиториях учреждения, где проводились экзамены, были установлены видеокамеры. Глава центра написал, что после анализа зафиксированных на них записей, было выявлено пользование «шпаргалками» и другими электронными носителями информации. Смагулов проинформировал, что на тестировании присутствовали 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, так вот они будут зачислены в течение двух недель.

Помимо этого, на видео оказался факт, когда дежурная способствовала нарушениям правил сдачи тестов. Представитель МОН сообщил по этому поводу, что дежурная, которая обязана блюсти законность процесса, наоборот «героически» заслонила собой камеру, чтобы абитуриент мог свободно сфотографировать страницы книги.

Дидар Смагулов заявил, что такие эпизоды не совместимы с профессиональной этикой работников просвещения. Директор НЦТ будет требовать её увольнения из системы образования и разбирательства по данному нарушению.