Президенты нескольких государств обратились к главе Киргизии и кыргызскому народу

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 31 августа получил ряд поздравлений от президентов зарубежных республик. В честь праздника — дня независимости в Кыргызстане, лидеры стран поздравили своего коллегу и его народ. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Российский президент Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму, где пожелал кыргызскому народу благополучия и процветания, а лидеру страны — здоровья и успехов.

Кроме того, Путин указал на то, что взаимоотношения двух стран развиваются в рамках стратегического партнёрства и союзничества, а также, отметил расширение двустороннего политического диалога и сотрудничества в ряде сфер, где выразил уверенность в том, что общими усилиями, будет обеспечено дальнейшее наращивание связей России и Киргизии.

Кроме того, Жээнбеков получил поздравление от президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, в котором была дана высокая оценка успехам Кыргызстана в государственном строительстве, а также, подтверждена готовность Казахстана в расширении продуктивного диалога между странами.