Мирзиёев поздравил народ с Днём независимости Узбекистана

В честь Дня независимости в «Куксарой» 31 августа прошло праздничное мероприятие. В ходе него, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил граждан страны с 29-й годовщиной независимости Узбекистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

– Несомненно, День независимости, возродившей наше достоинство, гордость и честь, национальную государственность, вернувшей нам нашу священную религию, навсегда останется самой яркой страницей в славной истории нашей Родины, – сказал глава государства.

В ходе своего выступления, президент отметил, что в последние годы в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи возрождения – Третьего Ренессанса.

Говоря о мировых проблемах, Мирзиёев подчеркнул, что коронавирус и экономический кризис, стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и Сырдарьинской областях стали для жителей страны серьёзным испытанием.

– Никто не должен забывать: как бы ни было сложно, сколько бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин Узбекистана не останется на произвол судьбы, – сказал узбекский лидер.

Важно отметить, что, несмотря на карантин, с начала года объем экспорта из страны составил $9 млрд. Также в течение 2020 года в Узбекистане реализуют различные проекты общей стоимостью $11 млрд.

В связи с этим, Шавкат Мирзиёев выразил признательность МВФ, ВБ, АБР, ИБР, ЕБРР, АБИИ и другим финансово-кредитным организациям за поддержку совместных программ и проектов, а также оказанную помощь в смягчении последствий эпидемии.

В этом году из-за коронавируса празднование независимости пройдёт в более узком формате, в режиме онлайн.

Добавим, что сегодня утром Мирзиёев возложил венок к монументу независимости и гуманизма.