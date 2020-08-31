Премьер Украины спрогнозировал рост средней зарплаты на 29%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 августа на своей странице в Facebook отметил, что ожидает роста средней зарплаты до 546 долларов (15 000 гривен) в 2022 году. По его словам, экономика страны начала восстанавливаться от негативного влияния пандемии коронавируса.

Чиновник подчеркнул, что в июне этого года средний размер зарплат по стране составлял около 422,2 доллара (11 600 гривен). Шмыгаль заявил, что это выше докризисного уровня заработных плат.

Премьер также добавил, что рост украинской промышленности в июле превысил соответствующий показатель за прошлый год на 1,4%. Он также указал на то, что гражданам выдано уже свыше 182 млн долларов (5 миллиардов гривен) в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Президент Владимир Зеленский 29 августа подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 182 долларов (5000 гривен). В правительстве сообщили, что в 2021 году минимальный размер заработной платы будет увеличен до 237 долларов (6500 гривен). За соответствующую инициативу проголосовали 295 народных депутатов.

В рамках данного процесса также будет увеличен размер социальных выплат, в частности для пенсионеров, граждан с инвалидностью, шахтёров и детей из бедных семей.