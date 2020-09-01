Ташкент и Минск возобновят регулярные авиарейсы

Узбекистан и Белоруссия намерены возобновить регулярные авиасообщения между двумя государствами. Об этом SNG.Today 31 августа сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

По итогам переговоров директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артёма Сикорского и заместителя главы минтранса Узбекистана Жасурбека Чориева, была достигнута договорённость о возобновлении регулярных авиарейсов Минск - Ташкент - Минск со стороны национальных авиаперевозчиков – «Узбекистон хаво йуллари» и «Белавиа».

Сообщается, что ведомства двух стран готовы принять необходимые меры по обеспечению и наращиванию беспрепятственных грузоперевозок в обе стороны.

Более того, в ходе беседы рассмотрены конкретные вопросы касательно частоты рейсов и условий транспортировки пассажиров с учётом карантинных мер.

Чориев и Сикорский также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также меры, направленные на смягчение последствий, связанных с коронавирусом.

Напомним, что в министерстве транспорта Узбекистана 29 августа сообщили, что страна готова возобновить с сентября регулярные авиарейсы с Белоруссией, Казахстаном, Турцией, ОАЭ.

На сегодняшний день, в Белоруссии выявлено 71 962 подтверждённых случаев коронавируса, из которых уже выздоровели 70 606 пациентов (более 99 процентов). В Узбекистане общее число случаев заражения достигло 41 994, выздоровели 39 275 человек, или 93,5 процентов от общего числа инфицированных.