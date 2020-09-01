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Бизнесмены Туркменистана намерены повысить качество мясной продукции

  • 01.09.2020, 13:01,
  • В Мире + Европа
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Бизнесмены Туркменистана намерены повысить качество мясной продукцииТуркменские бизнесмены приняли участие в двухдневном семинаре, проведённом в рамках проекта ЕС «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане». Мероприятие было ориентировано на повышение качества мясной продукции в стране. Об этом 1 сентября сообщило информагентство TDNG.

Семинар на тему «Изучение аспектов подготовки, обработки и переработки мясной продукции» прошёл в онлайн-формате. В его организации также приняли участие представители минсельхоза и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Занятия вели международные эксперты Майлз Макферсон и Дэвид Ланге. Они рассказали бизнесменам о новых технологиях гуманного забоя рогатого скота. Упор был сделан на методах, применяемых в Австралии, США и Ирландии.

Ведущие семинара также презентовали способы сокращения расходов при ведении мясного животноводства. Они отметили, что в рамках данного процесса можно многократно увеличить доходы соответствующих хозяйств. Отдельное внимание было уделено повышению качества мясной продукции, разделке и выкладке мяса на прилавках в торговых точках.

Бизнесмены отметили, что получили ценный опыт, которые они однозначно будут применять в будущем.





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