Бизнесмены Туркменистана намерены повысить качество мясной продукции

Туркменские бизнесмены приняли участие в двухдневном семинаре, проведённом в рамках проекта ЕС «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане». Мероприятие было ориентировано на повышение качества мясной продукции в стране. Об этом 1 сентября сообщило информагентство TDNG.

Семинар на тему «Изучение аспектов подготовки, обработки и переработки мясной продукции» прошёл в онлайн-формате. В его организации также приняли участие представители минсельхоза и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Занятия вели международные эксперты Майлз Макферсон и Дэвид Ланге. Они рассказали бизнесменам о новых технологиях гуманного забоя рогатого скота. Упор был сделан на методах, применяемых в Австралии, США и Ирландии.

Ведущие семинара также презентовали способы сокращения расходов при ведении мясного животноводства. Они отметили, что в рамках данного процесса можно многократно увеличить доходы соответствующих хозяйств. Отдельное внимание было уделено повышению качества мясной продукции, разделке и выкладке мяса на прилавках в торговых точках.

Бизнесмены отметили, что получили ценный опыт, которые они однозначно будут применять в будущем.