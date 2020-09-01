С 1 сентября Молдова открыла границы для нескольких стран

Глава государства Молдавии Игорь Додон 1 сентября принял участие в еженедельном заседании высшего руководства страны, где участвовали также, премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. В ходе обсуждения актуальных вопросов, было отмечено, что с 1 сентября Молдова открывает границы для граждан ряда стран, которые вошли в «зелёный список», в частности, для населения России, Греции, Италии и других. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Однако, президент с сожалением отметил, что соседи Молдовы — Румыния и Украина остаются в «красном списке».

Додон также поздравил всех сограждан с началом учебного года, где сообщил о том, что из 1852 школ республики только 19 выбрали обучение–онлайн.

Лидер страны выразил надежду на то, что Молдова успешно пройдёт этот сложный период и напомнил, что с 1 сентября пройдёт первый этап повышения заработной платы на 30% для медицинских сотрудников, количество которых составляет 40 тысяч.

Вместе с тем, было отмечено, что глава государства внесёт предложение об удвоении заработной платы учителям страны.